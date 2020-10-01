banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Dünya Yaşlılar Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Yaşlılar Günü nasıl ortaya çıktı?
Borsa İstanbul haber bekliyor
Borsa İstanbul haber bekliyor
Japon borsası teknik arıza nedeniyle durdu
Japon borsası teknik arıza nedeniyle durdu
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı

Tonlarca domates yola saçıldı

İZNİK İLÇESİNDE PARKE TAŞI YÜKLÜ TIR, DOMATES TAŞIYAN TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI. KAZADA KİMSE YARALANMAZKEN, KARA YOLA DOMATES TARLASINA DÖNDÜ.

Asayiş 01.10.2020, 18:23
Tonlarca domates yola saçıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde parke taşı yüklü tır, domates taşıyan traktörle çarpıştı. Kazada kimse yaralanmazken, kara yolu domates tarlasına döndü.

Kaza 17.00 sıralarında İznik’e bağlı Çakırca Mahallesinde meydana geldi. Mesut Öz’ün kullandığı 54 RL 810 plakalı tır, Bursa istikametine doğru giderken, tâli yoldan çıkan Rıdvan Bingöl’ün (50) kullandığı plakasız traktöre çarptı. Domates yüklü traktörün römorku devrildi. Domatesler yola saçılırken, kazada kimse yaralanmadı. Kazayla alâkalı tahkikat devam ediyor.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
18°
açık
Namaz Vakti 01 Ekim 2020
İmsak 05:29
Güneş 06:54
Öğle 12:59
İkindi 16:16
Akşam 18:54
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0