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Tonlarca ağırlığındaki kaya yola yuvarlandı
MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE YAMAÇTAN YUVARLANAN TONLARCA AĞIRLIĞINDAKİ KAYA PARÇASI YOLUN BİR ŞERİDİNİ TRAFİĞE KAPATTI.
Asayiş 18.04.2023, 21:01
Mersin’in Erdemli ilçesinde yamaçtan yuvarlanan tonlarca ağırlığındaki kaya parçası yolun bir şeridini trafiğe kapattı.
Olay, ilçeye bağlı Sorgun Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yola yamaçtan yaklaşık 5 tonluk bir kaya parçası yuvarlandı. Kaya yolun bir şeridini trafiğe kapattı. İhbar üzerine belediye ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı. Yakınlardaki bir işletmeye ait iş makinasıyla kayanın kaldırılmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.