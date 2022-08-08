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Tomruk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Asayiş 08.08.2022, 11:20
Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesinde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. M.B. (35) yönetimindeki 34 CJZ 294 plakalı otomobil ile Ö.Ü.(45) yönetimindeki 33 AGJ 168 plakalı tomruk yüklü kamyon ışıklı kavşak yakınlarında çarpıştı. Kaza sonrası yoldan çıkan kamyon devrildi. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile yanında yolcu olarak bulunan H.E., N.E., M.Y.A. ve kamyon şoförü Ö.Ü. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla ilçe merkezindeki devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.