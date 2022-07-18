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Tomruk altında kalan işçi hayatını kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de kesilen ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 18.07.2022, 16:15
Tomruk altında kalan işçi hayatını kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de kesilen ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yığılca ilçesi Hacı Yeri Kurtkayası mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kesilen ağacın devrilmesi sonucunda Cevdet Yüksel (48) ağacın altında kaldı. Bölgeye kurtarma ve ambulans ekipleri gönderildi. Ağacın altından çıkartılan Cevdet Yüksel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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