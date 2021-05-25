Tokkal ailesinin katili 1 kez ağırlaştırılmış ve 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Şerif Boğa (29) 1 kez ağırlaştırılmış ve 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmaya maktul Emel Tokkal’ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp ve yakınları da katıldı. Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı; İlkay Tokkal’ı 27 yerinden ve Emel Tokkal’ı 18 yerinden bıçaklayarak ‘Canavarca hisle öldürme’, 4 yaşındaki Ali Doruk Tokkal’ı 4 yerinden bıçaklayarak ‘Kasten öldürme ve Delilleri yok etme’ sabit bularak sanığın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etmişti.

"Benim vicdanım rahat"

Karardan önce son savunmasını yapan Tokkal ailesinin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa, “İlkay ile Emel’e ait evi aldım ve parasını ödedim. Bu insanlarla yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. İlkay’ın babası koronadan vefat ettiğinde defin işlerine ben koştum. Ben böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Onları nasıl öldürebilirim. Benim vicdanım rahat. Olan çocuklarıma, aileme olacak. Suçsuzum beraatimi istiyorum. Katil ben değilim, katil dışarıda bir yerde" dedi.

Tüm delilleri inceleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa’yı ’çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, İlkay ve Emel Tokkal çiftini ’kasten öldürmek’ suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Bir aileyi katletmişti

Emel Tokkal’ın ilk evliliğinden olan kızı annesine ulaşamayınca Eskişehir’de bulunan arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine eve gelen arkadaşları durumdan şüphelenerek çilingir yardımıyla evin kapısını açmak istedi. Hamamyolu Caddesi’nde bulunan bir binanın 6’ncı katındaki eve gelen çilingirin evin kapısını polis olmadan açmayacağını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte kapı açıldı. Kapının girişinde telefon dükkânı olduğu öğrenilen baba İlkay Tokkal’ın (42) cesedi kanlar içinde bulundu. İçeri giren ekipler, anne Emel Tokkal (41) ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal’ın cesedini ise oturma odasında buldu. Yapılan ilk incelemede üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cinayetin şüphelileri gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Cinayetin baş şüphelisi Mehmet Şerif Boğa hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mehmet Şerif Boğa’nın ailenin cansız bedenlerinin bulunduğu gün apartmanın önünde ağlaması da dikkatlerden kaçmamıştı.