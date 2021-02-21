Tokkal ailesinin katil zanlısı eski ortak yakalandı

Eskişehir’de Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocuklarının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili aranan şahıs yakalandı. Öldürülen şahsın eski ortağı olan katil zanlısı ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de geçen hafta Deliklitaş Mahallesi Hamayolu Caddesi’ndeki evlerinde İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve çocukları Doruk Tokkal’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis, kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Konuyla ilgili ilk gün 3 olan gözaltı sayısı, daha sonra 9’a yükselmişti.

Apartman girişindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin olayın gerçekleştiği zamana yakın saatte binadan çıktığını belirlemişti. Elinde eldiven, ağzında maske, başında şapkası olan ve bundan dolayı eşkâli net anlaşılamayan şahsın, elinde poşetle apartmandan ayrıldığı görülmüştü. Yaklaşık bir haftadır ekiplerin hummalı çalışması sonuç verdi ve cinayet zanlısı belirlendi. Katil zanlısının İlkay Tokkal’ın eski ortağı M.Ş.B olduğu tespit edildi.

M.Ş.B. ve beraberindekiler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Katil zanlısına çelik yelek giydirildiği görüldü.