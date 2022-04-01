Tokat’taki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi mahkemeye sevk edildi

Tokat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 10’u mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat merkezli olarak Ordu ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 893 gram kubar esrar ele geçirildi. Silah imalathanesi olarak izinsiz faaliyette bulunan işyerinde ise 270 parça silah yapım ve tamiratında kullanılan silah parçaları, 6 adet ses tabancası, ses tabancalarının namlularını açmakta kullanılan torna makinası ve aparatları, 59 adet fişek ile 4 adet yivsiz av tüfeği, hırsızlık suçunda kullanıldığı ve çalındığı değerlendirilen 9 adet kalorifer peteği, 1 adet buzdolabı, çeşitli çap ve uzunluklarda trafo kabloları, muhtelif miktarda inşaat demiri ele geçirildi. Belirlenen adreslere yapılan baskında gözaltına alınan 24 kişiden 14’ü savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 10 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.