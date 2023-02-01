Tokat’taki otobüs kazasında yaralananlar o anları anlattı

Tokat’ta 1 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 15 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Tokat’ta sabaha karşı meydana gelen otobüs kazasında yaralananlar kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden muavin Mert Balcı (24) cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vali Numan Hatipoğlu yaralıları hastanede ziyaret ederek bilgi aldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğunu birçoğunun ayaktan tedavi edildiğini belirten Vali Hatipoğlu, kar yağışından kaynaklandığı değerlendirilen kazayla ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi.

Yolcu otobüsünün yedek şoförü Hüseyin Sözkesen, yolda sulu kar olması nedeni ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirterek, “Kayan otobüs refüje çarparak yan yattı. Sürüklenmedik. Ben kaza olmadan kısa bir süre önce kalkmıştım. Ön koltukta oturuyordum” dedi.

Kaza; Sivas-Tokat Kara Yolu, Kızıliniş mevkii Daylıhacı köyü yakınlarında 05.15 saatlerinde meydana geldi. Van-Tokat seferini yapan C.H. sevk ve idaresindeki Tokat Yıldızı firmasına ait 60 AAV 832 plakalı yolcu otobüsü, Tokat’a yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Otobüsün arka kısmında dinlenen Mert Balcı (24) adlı otobüs muavini devrilen otobüsün altında kalırken 13 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat’taki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün altında kalan muavin olay yerinde öldü.