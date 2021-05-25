Tokat’taki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Tokat’ın Zile ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Zile Çekerek yolu Eskidağ içi mevki’inde meydana geldi. Birol B. (43) idaresinde 34 VJL 82 plakalı Volkswagen Passat marka otomobille ile Bekir T. (57) idaresindeki 26 ABE 826 plakalı Ford Tourneo marka kamyonet çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçlarda can pazarı yaşandı. Kazada kamyonette bulunan Himmet Tok (75), İsmail Yılmaz (62) ile otomobilde bulunan Abdül Kerim Bayır (13) ve Esma Elif Bayır (16) hayatını kaybetti. 4’ü ağır olmak üzere 6 yaralı ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.