Tokat’ta Yazmacılar Hanı’nda korkutan yangın

Tokat’ta Yazmacılar Hanı’nda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tokat Sebze Hali’nin yan tarafında bulunan 75. Yıl Yazmacılar Hanı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Betonarme olan binanın zemin katındaki bir işyerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yoğun dumanın yükseldiği handa gergin anlar yaşandı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. Yangın maddi hasarla atlatıldı.

Öte yandan 2020 yılında çıkan yangında han tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.