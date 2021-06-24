banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!

Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Tokat merkezli 5 ilde uyuşturucu madde satıcıları yönelik düzenlenen operasyonda 12 şahıs tutuklandı.

Asayiş 24.06.2021, 11:02
Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Tokat merkezli 5 ilde uyuşturucu madde satıcıları yönelik düzenlenen operasyonda 12 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tokat merkezli Ankara, Muş, İstanbul ve Siirt ili olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 1 kilo 4,15 gram bonzai, 143,64 gram metamfetamin, 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şahıs Tokat Adliyesinde sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
banner486
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
banner493