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Tokat’ta trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
TOKAT’IN REŞADİYE İLÇESİNDE TIR İLE PANELVAN TİPİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDAN GELE KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 22.08.2020, 09:48
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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde tır ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydan gele kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat - Erzincan D-100 Karayolu Reşadiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sivas’ın Koyluhisar ilçesinden Tokat istikametine seyir halinde olan panelvan tipi araç, Karlıyayla köyü yakınlarında virajı alamayarak karşı yöne geçerek tırla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 6 kişiden 3’ü olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ile birlikte 4 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ve Jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
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