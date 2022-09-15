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Tokat’ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Tokat’ta kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralara yansıdı.
Asayiş 15.09.2022, 21:56
Tokat’ta kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralara yansıdı.
Tokat’ın Zile ilçesinde kavşaklarda meydana gelen kaza KGYS kameralarına yansıdı. Necati Sepetçioğlu kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havalanan motosiklet sürüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Bir diğer kaza ise Zile Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçen kişiye hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere savrulan kişi yaralandı. Meydana gelen kazalar KGYS kameralarına anbean yansıdı.
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