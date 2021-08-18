Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta düzenlenen operasyonda 210 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan sikke geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ekipleri tarihi eser operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri, Erbaa ve Niksar İlçelerinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan objeleri bulundurduğu ve pazarlayacakları duyumu alarak harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 210 adet çeşitli dönemlere ait sikke, ele geçirildi. Şüpheli 2 şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.