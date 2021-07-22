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Tokat’ta silahlı kavga: 9 yaralı

Tokat’ın Turhal ilçesinde kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3’ü tabanca ile olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Asayiş 22.07.2021, 00:21
Tokat’ta silahlı kavga: 9 yaralı
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Tokat’ın Turhal ilçesinde kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3’ü tabanca ile olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Turhal ilçe merkezi Bahar Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Gecgel ile Sadic aileleri arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada sopa, bıçak ve tabanca kullanıldı. Her iki aileden 3 kişi tabanca ile olmak üzere toplamda 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 7’si Tokat Devlet Hastanesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesin sevk edildi. Tokat ve Turhal’daki hastane önünde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
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