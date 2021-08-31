banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iade edilecek
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iade edilecek
Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Tokat’ta serinlemek için ırmağa giren çoban boğuldu

Tokat’ın Zile ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 31.08.2021, 08:53
Tokat’ta serinlemek için ırmağa giren çoban boğuldu

Tokat’ın Zile ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde çobanlık yapan Osman Şahin (22), serinlemek için ırmağa girdi. Gencin bir süre sonra suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislerde katıldı. Gece saatlerinde gencin cansız bedenine ulaşılarak sudan çıkartıldı. Şahin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri boğulma olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
31°
açık