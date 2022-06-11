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Tokat’ta sağanak yağış etkili oldu

Tokat’ta sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Asayiş 11.06.2022, 21:42
Tokat’ta sağanak yağış etkili oldu

Tokat’ta sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Tokat kent merkezinde akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu. Otomobil sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İşyerlerine sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur yağışı ile birlikte fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu. Sulusaray ilçesi, Turhal ve Niksar kara yolu üzerinde devrilen ağaçlar ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile kaldırıldı. Kısa süreli elektrik kesinleri yaşandı.

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19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur