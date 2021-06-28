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Tokat’ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Asayiş 28.06.2021, 20:06
Tokat’ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Erzincan D-100 karayolu Çamlıkaya köyü Kışloğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine giden Abdulkadir O. (55) idaresindeki 34 DG 0424 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü ile Müzeyyen O., çocukları Firdevs O. (10) ve Furkan O. (6) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Furkan O., Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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