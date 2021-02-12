Tokat’ta örtü yangını

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Ustamehmet köyü ve İkizce köyü arasında ormanlık alanda 19.00 saatlerinde yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangını kontrol altına almak için ekipler köylülerin yardımı ile yoğun çaba gösterdi. 3 arozözle yapılan müdahale sonucu örtü yangını yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın arından kontrol altına alındı. Çocukların yaktığı ateşten çıktığı ileri sürülen yangının kesin nedenin öğrenilebilmesi için jandarma ekipleri inceleme başlattı.