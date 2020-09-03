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Tokat’ta orman yangını
TOKAT MERKEZE BAĞLI AYDOĞAN KÖYÜNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN YAKLAŞIK 10 DÖNÜMLÜK ALANDA ETKİLİ OLDU.
Asayiş 03.09.2020, 01:21
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Tokat merkeze bağlı Aydoğan köyünde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili oldu.
Edinilen bilgiye göre; İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Aydoğdu köyü karşısında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Kırım yapılan alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Tokat Orman İşletme şefliğine bağlı alev savaşçıları ve arozözlerle ilk müdahaleyi yaptı. Yangının büyüme ihtimaline karşı yakın ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köy halkının da destek verdiği çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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