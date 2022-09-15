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Tokat’ta okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Tokat’ta öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7’si öğrenci olmak üzere 10 kişi yaralandı.
Asayiş 15.09.2022, 19:41
Tokat’ta öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7’si öğrenci olmak üzere 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Turhal karayolu Ulaş köyü kavşağında meydana geldi. Tufan H. (41) idaresindeki 60 TR 646 plakalı Dacia Logan marka araç, aynı istikamette seyir halinde olan N.G. (47) 60 AAP 674 plakalı okul servis minibüsüne çarptı. Kazada taşımalı eğitim gören 16 öğrencinin olduğu serviste 7’si öğrenci olmak üzere araç sürücüleri ile birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılara ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, hafif ticari araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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