Tokat’ta minibüs kazasında ölen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi

Tokat’ta minibüsün yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyü yolunda meydana geldi. Necati Erdem (54) idaresindeki 60 KT 553 plakalı Ford Transit marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağı taklalar atarak devrilen minibüsün hurdaya döndü. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü ile birlikte Serpil Erdem (46), Nebile Erdem (45) ile Yusuf Meriç (7) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Çınar Erdem (7) ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin çıkarılması için çalışma başlattı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kaza mahallinde incelemelerde bulundu.