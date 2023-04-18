Tokat’ta metil alkol zehirlenmesi: 1 kişi öldü

Tokat’ta metil alkol zehirlenmesinden tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sulusaray ilçesinde yaşayan S.G. (41) isimli vatandaş metil alkol zehirlenmesi şikayeti ile Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastaneye geç başvuruda bulunduğundan durumu kritik olan vatandaş, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bir süre tedavi altında kalan S.G. isimli vatandaş dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.