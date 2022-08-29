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Tokat’ta korkutan yangın
Tokat’ta meydana gelen yangında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı, o anlar kameraya yansıdı.
Asayiş 29.08.2022, 19:13
Tokat’ta meydana gelen yangında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı, o anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre yangın, kent merkezi Mehmet Paşa Mahallesi 19’uncu Sokak’ta meydana geldi. İki apartman arasında bulunan hırdavatçıda kartonların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında mahalleli büyük bir korku yaşarken, durum Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Binalarda maddi hasar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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