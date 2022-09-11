Tokat’ta korkutan orman yangını

Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında karaçam ormanında başlayan yangın etkisini sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylası sınırları içerisinde bulunan karaçam ormanında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Tokat ve çevre illerden bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının yayılmasından endişe ediliyor.