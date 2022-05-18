Tokat’ta kavşakta iki araç çarpıştı: 2 kişi öldü 12 kişinin yaralandı

Tokat’ta su arıtma tesisi çalışanlarını taşıyan hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonunu meydana gelen kazada 2 kişi öldü 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Niksar kara yolu Gökdere kavşağında meydana geldi. Ahmet Ö. idaresindeki 60 DG 245 plakalı Tofaş marka otomobil kavşaktan ana yola çıktığı sırada Niksar istikametine seyir halinde olan Salih S. İdaresindeki 60 AAN 064 volkswagen transporter marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç hurdaya döndü. Savrularak sürüklenen hafif ticari araçta can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Niksar’a işçi taşıyan hafif ticari araçta bulunan 11 kişiden 2’si olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ölen şahısların kimlikleri belirlendi. Mesut Öjbe (54), Serhat Altay (24) cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından inceleme yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.