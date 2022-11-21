Tokat’ta kamyonet itfaiye aracına çarptı: 1 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde kamyonetin itfaiye aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sepetten düşen itfaiye eri ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zile Belediyesi itfaiyesinde görevli K.A. (47), Kuyumcular Caddesi’nde tabela takmak için hidrolik merdivenli itfaiye aracının sepetine çıktı. İtfaiye eri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin tabelasını taktığı sırada M.A. idaresindeki kamyonet itfaiye aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile dengesini kaybeden itfaiye eri, yaklaşık 6 metre yükseklikteki sepetten kaldırıma düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan itfaiye eri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen itfaiye eri, Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.