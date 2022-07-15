Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Kislik Mahallesi Terzi Köyü yolunda meydana geldi. B.B idaresindeki Tofaş marka otomobil, M.C. idaresindeki Fiat marka otomobile çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisi ile Tofaş marka otomobilde bulunan 1’i çocuk 3 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.