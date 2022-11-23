Tokat’ta iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Tokat’ın Zile ilçesinde iki katlı ahşap ev çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Zile ilçesi Orta Mahalle’de bulunan iki katlı evde çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın tarihi evlere sıçramadan söndürüldü. İlk belirlemelere göre tandır fırınından çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.