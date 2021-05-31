banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu...
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu...
Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme
Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!

Tokat’ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 31.05.2021, 19:08
Tokat’ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Niksar karayolu Hamidiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. R.Z. idaresindeki 60 NH 314 plakalı Fiat marka hafif ticari araç tali yoldan ana yola çıkarken K.Y. idaresindeki Honda marka 60 ACG 153 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri kaza mahallinde inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Gazi Yılmaz, Tokat’ı Niksar’a bağlayan yolda yaşanan trafik kazalarına dikkat çekti. Birkaç gün önce de büyük bir kaza atlatıldığını hatırlatan Yılmaz, yolda iyileştirme yapılmasını beklediklerini dile getirdi.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu