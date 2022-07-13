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Tokat’ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Asayiş 13.07.2022, 17:45
Tokat’ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erbaa’nın Karayaka Beldesi yakınlarında meydana geldi. M.A.Ş. (18) idaresindeki 60 EY 152 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Devrilen araçta bulunan 5 kişiye ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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