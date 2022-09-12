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Tokat’ta aynı yerde ikinci kez orman yangını çıktı

Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında dün yanan 3 hektar ormanlık alanda ikinci kez yangın çıktı.

Asayiş 12.09.2022, 15:01
Tokat’ta aynı yerde ikinci kez orman yangını çıktı

Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında dün yanan 3 hektar ormanlık alanda ikinci kez yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylası sınırları içerisinde bulunan karaçam ormanında bilinmeyen bir nedenle geçtiğimiz gün orman yangını çıktı. Ekipler ve vatandaşların yardımları ile söndürülen yangında soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıktığı alanda 24 saat sonra alevlerin görülmesi üzerine bölgeye tekrar itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının tam sönmeyen ateş nedeniyle rüzgarın etkisi ile yeniden çıktığı tahmin ediliyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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