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Tokat’ta art arda 6 deprem oldu!

Tokat'ta akşam saatlerinden başlayıp gece yarısına kadar 1.9 ile 3.4 büyüklüğü arasında 6 deprem meydana geldi.

Asayiş 04.07.2022, 00:36 04.07.2022, 09:17
Tokat’ta art arda 6 deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre: Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Taşlık köyünde 18.04’de 1.9, 18.14’de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkeze bağlı Gülpınar köyünde 23.38’de 1.9, Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde 23.38’de 2.1, Pazar ilçesine bağlı Taşlık Köyünde 23.55’de 3.4, 00.03’de ise 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen depremler vatandaşları korkuttu.

#Tokat
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