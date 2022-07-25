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Tokat’ta 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı
Tokat’ın Niksar ilçesinde 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 25.07.2022, 21:51
Tokat’ın Niksar ilçesinde 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesi Serenli beldesinde ikamet eden Mehmet Özyurt (73) yayladan mantar topladı. Topladığı mantarları evine getiren Özyurt, aile ferleri ile birlikte yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Özyurt ailesinden 3’ü çocuk 9 kişi, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuklardan M.Ö. (11) ile Y.M. (6) yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 2 çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşlı adam, eşi, çocukları ve gelininin ise Niksar Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.