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Tokat’ta 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat’ta 5 kişinin yaraladığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 12.07.2022, 15:55
Tokat’ta 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat’ta 5 kişinin yaraladığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Sivas kara yolu Çamlıbel kavşağında meydana geldi. Sivas’tan Tokat istikametine seyir halinde bulunan A. E idaresindeki 34 CPY 152 plakalı otomobil tali yoldan aynı istikametteki yola çıkan Y.Ç idaresindeki 60 YD 770 plakalı cipe çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

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