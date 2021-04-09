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Tokat’ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Tokat’ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 09.04.2021, 14:58
Tokat’ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Tokat’ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Zile - Çorum kara yolunda Üçköy köyü girişinde kamyonet, hafif ticari ve otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan M. M (57) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Z.D. (50) ile A.D. (56) tedavi altın alındı. Jandarma ekipleri trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı.
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