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Tokat’ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Tokat’ta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Asayiş 11.06.2022, 16:38
Tokat’ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Tokat’ta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Bedirkale köyü yakınlarında meydana geldi. 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılara kurtarma ekipleri müdahale etti. Araçta sıkışan yarlılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı. 8 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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