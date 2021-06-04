Tokat’ta 16 katlı binanın istinat duvarı çöktü, vatandaşlar tedirgin

Tokat’ta 16 katlı bir binanın istinat duvarının çalışma yapıldığı anda çökmesi vatandaşları endişelendiriyor.

Edinilen bilgiye göre, Yazıcıoğlu Mahallesi’nde bulunan Nurak sitenin duvarında şişme olması nedeni ile müteahhit firma tarafından çalışma başlatıldı. İş makinesi ile çalışma yapıldığı sırada büyük bir gürültü ile duvarın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan duvardan kopan kaya parçaları binanın alt tarafında bulunan sitenin bahçesine uçtu. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında AFAD ve belediye ekipleri inceleme yaptı. 16 katlı binanın önünde bulunan duvarın yıkılması ise site sakinlerini endişelendirdi. Müteahhit firma tarafından duvarın yapılması için çalışma başlatıldı.

Bölükbaşı sitesi yöneticisi Furkan Karlıtepe, istinat duvarında tehlike sinyallerini fark ederek bir ay önce dilekçe verdiklerini söyledi. Duvardaki çökmenin iş makinesi çalışırken olduğunu belirten Karlıtepe, "İstinat duvarında göbek verme vardı. Ben haritacıyım. Ölçümlerimizde duvarın birkaç santim kaydığını gördük. Bunun üzerine gerekli kurumlara dilekçe verdik. Onlar güvenlik önlemini aldı. Müteahhit firmaya bilgi verdiler. Ama ondan sonra firma ne yaptı, nasıl bir yol izledi? Bilgimiz yok. Burada teknik çalışma yapılmadan duvarla ilgili bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

Oturdukları binada risk oluştuğunu ileri sürerek Karlıtepe, “Kendi kendine yıkılması beklenen duvar, kepçenin dokunması ile yıkılmış. Kontrollü bir şekilde burası yıkılmış. Asıl bundan sonrası önemli. Yıkılan duvar nedeni ile üstteki bina kayar mı, veya alttaki binaya zarar verir mi? Şuanda burada yaşayan insanlar korku içinde” diye konuştu.