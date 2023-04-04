Tokat'ta esrarengiz zehirlenme

Tokat'tın Çamlıbel ilçesinde bulunan yaklaşık 3 yıldır 75 kişinin ekmek kapısı olan ayakkabı imalathanesinde çalışan 19 işçi, 20 gün önce bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. İşçiler kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüme kabiliyetini kaybetme gibi rahatsızlıklar görüldü. Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversite Hastanesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan işçilere henüz bir tanı konulamadı.

Çamlıbel de bulunan imalathanenin faaliyetlerinin durdurulduğu, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından araştırma başlatıldığı öğrenildi. İşçilerin tanı belirlenemediği ve tedavilerin devamı için Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine nakil edilecekleri belirtildi.

“Destek almadan ayağa kalkamaz oldum”

Çalıştığı iş yerinde hastalanan ve hastanede tedavi altına alınan 25 yaşındaki Eda Nur Delioğlan, destek almadan yerinden kalkamadığını belirterek, “Çalıştığım yer olan fabrikada oldu bu durum. Kullandığımız kimyasal madde içerisinde bulunan bir maddeden kaynaklandığını söylüyorlar. İlk olarak mide bulantısı, baş dönmesi ve iştahsızlıkla başladı. Bu belirtiler 1 ay boyunca vardı. Sonrasında bacaklarımda yorgunluk başladı, merdivenleri çıkmakta zorlanmaya başladım. Bir kişinin desteği olmadan kalkamaz oldum. Sonrasında düşmeye başladım” dedi.

“Hastalığımıza herhangi bir tanı konulmadı”

Çalıştığı fabrikada rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Şaziye Karakuş, hastalığın tanısının konamadığını ama yapıştırıcı maddeden kaynaklı olabileceğini söyleyerek, “İlk önce elektriklenme ile başladı. Daha sonrasında halsizlik ve kilo kaybı oldu ve en son yürüme kaybı oldu. Sağ bacağım ve ayak parmaklarım uyuşuk, hissetmiyorum. Şuan hastalığımıza herhangi bir tanı konulmadı ama kullandığımız yapıştırıcıdan olduğunu söylediler” diye konuştu.