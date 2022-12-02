Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama

Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda adliye sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ’Silah kaçakçılığı ve ticareti suçu’ çerçevesinde Tokat merkezli Ordu ve Sivas’ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 19 adreste yapılan aramalarda 6 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 7 şarjör, 2 kama, 9 milimetre çapında 182 mermi, 7,65 milimetre çapında 250 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 10’u jandarmadaki işlemlerinin ardından ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan Tokat Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartı ile 4’ü ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebi ile Tokat 1.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A. Y., Y. D., S. K. ve Ş. C. tutuklandı. Tutuklanan şahıslar jandarma ekipleri tarafından Çamlıbel T Tipi Kapalı Ceza infaz kurumuna götürüldü.

(Nİ-OE