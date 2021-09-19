TOGG şantiyesindeki kazada 1 işçi hayatını kaybetti

Bursa’da TOGG fabrikası inşaatında kafası eklemeli platform ile çelik konstrüksiyon arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Gemlik ilçesinde yerli otomobil TOGG’un inşası süren fabrikasında meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi Ahmet Çiçek’in kafası eklemeli platform ile çelik konstrüksiyon arasına sıkıştı. Yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden Çiçek’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Çiçek, dün Şanlıurfa’nın Eyyubiye ilçesinde defnedildi.