TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Depremden etkilenen illerimiz için oda ve borsalarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Depremden etkilenen illerimiz için oda ve borsalarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen illerimiz için oda ve borsalarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz. İş dünyası olarak dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin yanında olacağız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Gün birlik olma günü" ifadelerini kullandı.