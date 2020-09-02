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Tırnakçılığa kalkıştı; yakalanınca tecavüz iftirası ile tehdit etti

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE TIRNAKÇILIK TABİR EDİLEN YÖNTEMLE DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN BİR KADIN, KENDİSİNİ FARK EDEN MARKET SAHİBİNİ TECAVÜZ İFTİRASI İLE TEHDİT ETTİ.

Asayiş 02.09.2020, 15:21
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Tırnakçılığa kalkıştı; yakalanınca tecavüz iftirası ile tehdit etti

İzmir’in Buca ilçesinde tırnakçılık tabir edilen yöntemle dolandırmaya çalışan bir kadın, kendisini fark eden market sahibini tecavüz iftirası ile tehdit etti. Yaşanan olaylar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz Cumartesi günü Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete gelen ve iki tane cips alan kimliği tespit edilemeyen bir kadın, market sahibine 100 lira uzattı. Daha sonra 90 lira para üstünü alan kadın, para üstünün 50 lirasını el çabukluğuyla diğer elindeki cüzdanın arkasına sakladı. Cipsleri almaktan vazgeçtiğini belirten kadın, 40 lirayı market sahibine uzatırken, market sahibi de kadının 50 lirayı diğer elinde gizlediğini fark etti ve ardından kadını marketin dışına çıkarmaya çalıştı. Daha sonra kendisini dışarı çıkarmaya çalışan market sahibine çıkışan kadının, üzerindeki elbiseyi yukarı kaldırarak "Seni polise şikayet ederim. Bana zora tecavüz ettiğini söylerim" dediği öne sürüldü.

’Bana tecavüz ettiğini söylerim’ tehdidi

Olay anını anlatan market sahibi, el çabukluğuyla tırnakçılık yapmaya kalkışan şahsı fark ettiğini belirterek, "Cumartesi günü meydana geldi bu olay. Müşteri markete geldi ve iki tane cips aldı sonra da 100 lira uzattı. Para üstü olarak 90 lirayı kendisine verdim. Daha sonra pahalı geldiğini söyleyerek bana 40 lirasını uzatıp 50 lirasını el çabukluğuyla diğer eline alarak saklamaya çalıştı. Ben de bunu fark edince o parayı geri aldım ve kendisini dışarıya çıkarmaya çalıştım" dedi. Tırnakçılık yapmaya çalışan kadını fark ettikten sonra onu dışarıya çıkarmaya çalışan market sahibi, kadının söyledikleri karşısında şaşkına döndü. Kadının kendisine ’Seni polise şikayet ederim. Bana tecavüz ettiğini söylerim" diye tehdit savurduğunu belirten market sahibi, "Ben onu dışarıya çıkarmaya çalışırken bana ’Seni polise şikayet ederim, bana tecavüz etti derim’ diye tehditler savurdu. Bana iftira atacaktı. Korktum o anda ama neyse ki kamera kayıtları var. Kamera kayıtları olmasa, şikayetçi olmuş olsa yandık" açıklamasında bulundu.

Olay güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, dolandırıldığını anlayan market sahibinin elindeki paraları hızlıca alıp kadını kovmaya çalıştığı görüldü.

Market sahibinin yaşanan olaydan sonra kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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