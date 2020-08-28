Tırların karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü: 1 yaralı
YALOVA BURSA KARAYOLU ORHANGAZİ İLÇESİ YENİKÖY IŞIKLI KAVŞAĞINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 TIR, 1 MİNİBÜS VE 1 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ. KIRMIZI IŞIKTA MEYDANA GELEN KAZADA BİR TIR DURAN BİR BAŞKA TIR’A ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPINCA YİNE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN BİR MİNİBÜSE ÇARPTI. MİNİBÜSÜN DE ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tırların karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü.
Kaza, Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi girişinde bulunan Yeniköy ışıklarında meydana geldi. Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Fatih Yazıcı (38) idaresindeki 16 VN 961 plakalı tır, Yeniköy ışıklarında kırmızı ışıkta duran Mehmet Savaş (38) idaresindeki 77 BD 599 plakalı bir başka tıra çarpmamak için manevra yaptı. Son anda direksiyonu kıran Fatih Yazıcı’nın kullandığı tır önündeki tırı sıyırdıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen Özcan Arslan (30) idaresindeki 34 PJ 2981 plakalı minibüse çarptı. Minibüs ise yine kırmızı ışıkta bekleyen bir başka otomobile çarptı.
Kaza sonrası sürücüler arasında gerginlik yaşandı
Kazada minibüs sürücüsü Özcan Arslan hafif yaralanırken, araç sürücüleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Vatandaşlar ve polisin araya girmesi ile gerginlik sona ererken, Yalova-Orhangazi kara yolunda trafik tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Kazada hafif yaralanan Özcan Arslan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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