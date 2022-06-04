Tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde İzmir-Manisa karayolunda aynı yönde seyreden tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Manisa - İzmir Karayolu 3. kilometresinde Sabuncubeli tüneli öncesinde İzmir istikametinde saat: 16.15 sıralarında A.D. (44/E) idaresindeki 35 TGA 47 plakalı araca aynı istikamette seyir eden A.A. (62/E) idaresindeki 35 AEH 228 plakalı tırın çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 35 TGA 47 plakalı otomobildeki sürücü A.D. (44/E), yolcular A.D. (44/E), Y.C. (41/E) ve Ö.F.E. (52/E) yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.