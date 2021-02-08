Tırla kamyonetin kafa kafaya çarpışması kamerada

Esenyurt’ta seyir halindeki tır ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kamyonetteki sürücü sıkıştığı araç içinden vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkarılırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Akçaburgaz Mahallesi 1584’üncü sokak üzerinde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. 34 FT 115 plakalı kamyonet ters istikametten gelen 16 JDH 65 plakalı tır ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü yaralı olarak araç içinden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Yaşanan anlara tanık olan bir diğer sürücü ise, “Bir anda kamyonet fren yaptı. Tır aşağıdan geliyordu kafa kafaya çarpıştılar. Başında bir kanama vardı durdurmaya çalıştım tampon yaptım elimle sırtım ağrıyor diyordu ama şuuru yerindeydi” dedi.

İş yerinin çitlerine çarparak durabildi

Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tır ile karşı istikametten gelen kamyonetin kafa kafaya çarpışmaları yer aldı. Görüntülerin devamında ise yine tırın çarpışmanın ardından demir malzeme satan iş yerinin çitlerine çarparak durması da görüldü.