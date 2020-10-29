Tırla göçmen kaçakçılığı polise takıldı

Van’ın Erciş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde 210 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince Erciş ilçesinde şüphe üzerine E.K. isimli şahsın şoförlüğünü yaptığı 27 plakalı tırın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Tırın dorsesinde; 170 Afganistan, 26 Pakistan, 9 Irak, 4 Bangladeş ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 210 (18 çocuk, 11 kadın, 181 erkek) düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Tırın kapalı kasa dorse kapısının sahte olduğu değerlendirilen gümrük mührü ile kapatılmış olduğu ve araç içerisinde yapılan aramada sahte sevk irsaliyesi de ele geçirilerek E.K. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Yakalanan düzensiz göçmenler ise müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir” denildi.