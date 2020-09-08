Tırla çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE TIR İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, MOTOSİKLETTE BULUNAN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÜCÜ İSE YARALANDI.
Konya’nın Kulu ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklette bulunan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Alpaslan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y.’nin kullandığı motosiklet Ankara yönünden Konya istikametine giden ismi belirlenemeyen sürücünün kullandığı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, sürücü B.Y. ve arka koltukta oturan 4 yaşındaki Çağatay Miraç Gürbüz yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4 yaşındaki Çağatay Miraç Gürbüz yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü B.Y.’nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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