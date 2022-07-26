Tırın taşıdığı 40 tonluk iş makinesi yola devrildi

Samsun’da tırın taşıdığı iş makinesi, aracın kavşaktan döndüğü sırada yola devrildi. Olay sırasında yol üzerinde araç bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu’inda seyir eden 06 DL 2184 çekici ve 34 VP 0959 dorse plakalı tır kavşaktan dönüş yaparken dorsesinde bulunan 40 tonluk iş makinesi halatlarından kurtularak karayoluna devrildi. Olayın 112’ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş makinesi 2 vincin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak tekrar tırın dorsesine yüklendi.

Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışması sırasında Samsun- Ordu karayolu trafiği geçici olarak alternatif yoldan sağlandı.

Kaza sırasında yol üzerinde araç ve yayanın bulunmaması olası facianın önüne geçti. Kaza, maddi hasarlı olarak atlatıldı.

(İCÇ-Y)