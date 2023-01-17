Tırın önünde zikzak çizen otomobil sürücüsü kamerada

Konya’da seyir halindeki bir tırın önünde önce fren yapan, daha sonra ise zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsünün tehlikeli hareketleri saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 5 bin 451 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan tırın önünde fren yaptıktan bir süre sonra, tıra yol vermeyerek yolda zikzaklar çizdi. Otomobil sürücüsünün tehlikeli hareketleri tır sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobil sürücüsünün arkasından gelen ve kendisini sollamak isteyen tırın önünde fren yapması, daha sonra tır sürücüsünün diğer şeride geçmesini engelleyerek tır önünde zikzak çizmesi yer alıyor. Tır sürücüsünün uyarılarını dikkate almayan ve trafik güvenliğini tehlikeye atmaya devam eden sürücünün, bir süre sonra başka bir istikamete yönelerek gözden kaybolduğu görülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobil sürücünü belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada otomobil tespit edilerek sürücüsü N.G.’ye ulaşıldı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ’makas atmak’, ’saygısızca araç kullanmak ve sürekli sol şerit ihlali’ maddelerinden toplam 5 bin 451 lira cezai işlem uyguladı.